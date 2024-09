Svet sa lúči s profesorkou McGonagallovou (†89): Emotívne slová hviezd Harryho Pottera či Karola III.!

(Zdroj: Warner Bros. )

Včerajší deň priniesol všetkým fanúšikom Harryho Pottera obrovský smútok. Rodina herečky Maggie Smith, ktorá si v legendárnej sérii zahrala profesorku McGonagallovú, totiž informovala o jej smrti.

S hviezdnou umelkyňou sa prostredníctvom sociálnych sietí a vyhlásení rozlúčilo množstvo jej bývalý kolegov, avšak k tejto smutnej udalosti sa vyjadril aj samotný kráľ Karol III., ktorý povedal, že jeho krajina prišla o národný poklad. „Mňa a moju manželku veľmi zasiahla smrť Maggie Smith. Počas toho, ako padá opona nad naším národným pokladom, sa pripájame ku všetkým po celom svete s obdivom a náklonnosťou k jej výkonom, vrúcnosti a dôvtipu, ktoré ukazovala na javisku a aj mimo neho," napísal Karol III.

(Zdroj: Instagram R.F.)

Pre Page Six sa k smrti Smith vyjadril aj predstaviteľ Harryho Pottera - Daniel Radcliffe. „Vždy bola na mňa veľmi milá a mal som šťastie, že som s ňou mohol pracovať. Dokázala byť zastrašujúca a zároveň šarmantná, čo bolo veľmi vtipné," uviedol herec. „Slovo legenda je používané až príliš, ale ak by malo niekomu v našom odvetví patriť, tak je to ona. Ďakujem Maggie," doplnil Radcliffe.

So Smith sa na svojom profile na sociálnej sieti Instagram rozlúčila aj herečka Bonnie Wright, ktorá si zahrala Ginny Weasleyovú. „Celej komunite budeš veľmi chýbať," napísala Wright, ktorá vyjadrila jej rodine úprimnú sústrasť.

Na svojom Instagrame sa vyjadrila aj filmová Hermiona - Emma Watson. „Keď som bola mladá, tak som netušila o tom, aká bola legenda. Mala som šťastie, že som s ňou mohla zdieľať už len jeden priestor. Až v dospelosti som bola schopná oceniť to, že som mohla pracovať s ozajstnou definíciou veľkosti. Bola skutočná, zábavná a mala sebaúctu. Vďaka za to, aká si bola milá. Budeš mi chýbať," napísala Watson.

(Zdroj: Instagram E.W.)