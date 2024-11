Tajný pohreb profesorky McGonagallovej: Posledná rozlúčka s legendárnou herečkou (†89) dojala fanúšikov!

(Zdroj: Warner Bros. )

Správa o smrti britskej herečky, ktorá sa objavila pred viac ako mesiacom, zasiahla okrem jej rodiny a blízkych aj fanúšikov po celom svete. Smith totiž v obľúbenej filmovej sérii Harry Potter stvárnila postavu profesorky McGonagallovej a po tejto smutnej udalosti sa s ňou lúčili aj mnohí jej kolegovia.

Posledná rozlúčka s touto hereckou legendou však prebehla až po viac ako mesiaci tento pondelok. Smútočný obrad však jeden z prítomných pre Daily Mail opísal ako oslavu života, ktorá bola podľa jeho slov krásna a plná smiechu.

„Bola to krásna rozlúčka. Bolo to srdečné, zábavné, bolo tam veľa chválospevov. Bolo to dojímavé, ale nie smutné, pretože svoj život žila naplno," povedal jeden zo smútiacich, ktorý doplnil aj to, že bola ozajstnou velikánkou.

