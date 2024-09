Známa kapela sa vyjadrila k bitke priamo na pódiu: Zrušili celé turné… Prekvapivé slová napadnutého gitaristu!

Perry Farrell, Dave Navarro, Eric Avery (Zdroj: pixabay.com)

Na tohtoročnom turné kapely Jane's Addiction sa po prvýkrát po 14-tich rokoch stretli všetci zakladajúci členovia. Ich koncert v Bostone však dopadol katastrofou, keď spevák Perry Farrell napadol priamo na pódiu gitaristu Dave Navarra. Ten na svojom profile na sociálnej sieti Instagram uviedol, že zvyšné koncerty sa rozhodli zrušiť, pretože Farrell bojuje s mentálnymi problémami.

„Kvôli pokračujúcim problémom so správaním a mentálnymi problémami speváka Perryho Farrella sme dospeli k záveru, že nemáme na výber a zvyšok turné musíme zrušiť. Naše starosti o jeho zdravie a bezpečnosť nám nedali inú možnosť. Dúfame, že nájde pomoc, ktorú potrebuje. Sme sklamaní, že neprídeme za fanúšikmi, ktorí si už kúpili lístky. Nemáme však možnosť, ktorá by zabezpečila bezpečnosť na pódiu a zároveň by sme predvádzali dobrú šou. Veľmi nás to mrzí," napísal v mene kapely.



K celej situácii sa napokon vyjadril aj samotný Farrell, ktorý na Instagrame v krátkom prehlásení uviedol, že sa ospravedlňuje svojim kolegom a aj fanúšikom. „Tento víkend bol veľmi náročný a mal som čas si to prejsť v hlave. Musím sa ospravedlniť mojím kolegom, hlavne Daveovi Navarrovi, fanúšikom, rodine a aj kamarátom za to, ako som sa choval. Bohužiaľ, môj výbuch emócií skončil neospravedlniteľným správaním a beriem za to, čo sa stalo, plnú zodpovednosť," uviedol hudobník, ktorý tak zrejme bojuje s problémami s mentálnym zdravím.

