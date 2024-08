Slávny hudobník prehovoril o závislosti na drogách: Po slovách jeho dcéry (15) sa rozhodol prestať!

Machine Gun Kelly (Zdroj: SITA)

Speváka okrem jeho hudobnej tvorby preslávil aj vzťah s hviezdnou herečkou Megan Fox, s ktorou sa dal dokopy v roku 2020. Pred 15-timi rokmi však tvoril pár s jeho vtedajšou partnerkou Emmou a z tohto vzťahu pochádza aj jeho jediný potomok - dcéra Casie.

Práve ona mala podľa jeho slov veľkú zásluhu na tom, že svetoznámy umelec približne pred rokom nadobro skoncoval s drogami. Slová, ktoré mu povedala, ho veľmi ranili, avšak zároveň boli pre neho najlepšou motiváciou, ktorú v boji s návykovými látkami potreboval.

„Začalo to slovami mojej dcéry. Povedala mi, že na mne vidí, keď som niečo mal. To mi zlomilo srdce. Bolo to strašné sklamanie. Následne chvíľu trvalo, než som bol schopný urobiť zmeny, ktoré boli potrebné k tomu, aby som bol čistý," povedal spevák, ktorý doplnil, že jeho dcéra mala v tom čase približne 12 rokov. „Toto bol pre mňa prvý krok. Keď som chcel, aby mala moja dcéra otca, akého som vždy chcel mať aj ja, tak som musel tento generačný problém kvôli môjmu dieťaťu vyriešiť," doplnil hudobník v podcaste Million Dollaz Worth of Game.