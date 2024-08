Slávna Halle Berry na premiére v EROTICKOM body: Ehm, TOTO je skôr na INÚ príležitosť!

Halle Berry (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - V uplynulých dňoch sa v Los Angeles konala slávnostná premiéra novinky s názvom The Union. Hlavnú úlohu si v nej zahrala herečka Halle Berry (57). A práve ona sa na akcii postarala o najväčší rozruch… Fíha, to čo mala oblečené?!

Halle Berry v týchto dňoch uviedla do sveta nový film, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu. Reč je o akčnom filme The Union, v ktorom hrá po boku Marka Wahlberga. V pondelok 11. augusta sa v Los Angeles konala veľkolepá slávnostná premiéra, na ktorej, samozrejme, nemohli chýbať ani hlavné hviezdy. No a čokoládová kráska sa postarala o poriadny rozruch.

Do spoločnosti totiž dorazila v outfite, vďaka ktorému bola doslova neprehliadnuteľná. Žiadna veľkolepá róba, ani honosné šaty. Práve naopak- spoznávacím znamením jej večerného looku bolo "minimum látky". Oblečené mala totiž čosi, čo pôsobilo ako erotické bodyčko z čierneho priesvitného materiálu. Na svoje si pri pohľade na ňu určite prišli najmä páni. Veď jej outfit pôsobil, akoby bol určený na celkom inú príležitosť... Oveľa pikantnejšiu. Uznajte sami!





(Zdroj: Profimedia)