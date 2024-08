Slávny filmový producent mal vážnu nehodu: Utrpel niekoľko zlomenín… Ukázal hrozivo vyzerajúce zranenia!

Eric Eisner (Zdroj: Profimedia)

Eric Eisner má na svojom konte viacero známych počinov. Okrem toho sa však preslávil aj vďaka tomu, že je synom bývalého výkonného riaditeľa spoločnosti The Walt Disney Company Michaela Eisnera. Momentálne sa však musí zotavovať z vážnych zranení, ktoré si spôsobil pri nehode na skejtborde. Pri nej si totiž Eisner spôsobil viacero zranení vrátane zlomeného lakťa a bedrového kĺbu.

„Najšialenejšie na tom celom je to, že sa po nehode sám odviezol na pohotovosť. Keď tam prišiel, tak tomu nikto nemohol uveriť a všetci sa ho pýtali, ako to dokázal,“ povedala jeho manželka Stacey pre magazín Page Six, ktorý zároveň zverejnil aj fotky Eisnerovych zranení.

Len deň predtým mala vážnu nehodu aj ich dcéra, ktorá po páde z koňa utrpela zlomeninu kľúčnej kosti. „Pomaly je zo mňa doktorka. Posledné 2 týždne som strávila s ortopédmi z dvoch rôznych pobreží. Väčšinou si zo všetkého robím srandu, ale teraz sa cítim kvôli nim zle. Mali sme veľké šťastie. Je to síce hrozné, ale obaja budú našťastie v poriadku,“ doplnila Stacey.