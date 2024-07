Vážne zranenie známej moderátorky (70): Po nešťastnom páde si zlomila panvu!

Kathie Lee Gifford (Zdroj: SITA)

Kathie Lee Gifford sa preslávila ako herečka, skladateľka, speváčka či autorka. Najviac si ju však fanúšikovia zapamätali ako moderátorku, ktorá si počas svojej kariéry prešla takmer všetkým. Momentálne však bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Kvôli operácii bedrového klbu sa musela zotavovať, čo však podľa jej slov zanedbala a následne pri páde utrpela vážne zranenia panvy, ktoré boli podľa jej slov mimoriadne bolestivé.

„Bola som slabá, pretože som bola na autogramiáde, kde som podpisovala knihy. Bola to moja chyba. Na druhý deň som išla doma otvoriť dvere a spadla som. Stačilo málo, pretože tú oblasť som mala slabú. Následne som sa spamätala až v nemocnici a mala som zlomenú panvu na dvoch miestach. Je to oveľa bolestivejšie, než čokoľvek, čo bolo spojené s bedrom. Panva je veľmi bolestivá, ale už to nezmením," uviedla Gifford pre magazín People.

„Nakoniec som sa rozhodla, že v nemocnici zostanem celý týždeň. Už som si nedôverovala. Myslíte si, že svoje telo poznáte, avšak vekom sa mení. Aj keď si to nechcem priznať, tak starnem. Momentálne si tak budú užívať leto všetci okrem mňa," doplnila moderátorka.