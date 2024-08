Napätie medzi Karolom III. a jeho bratom: Kráľ je už zúfalý… S princom Andrewom si nevie rady!

(Zdroj: Profimedia)

Princ Andrew sa dostal do obrovských problémov po tom, ako sa ukázalo, že je dobrým priateľom Jeffreyho Epsteina, ktorý bol odsúdený za viaceré sexuálne delikty vrátane pedofílie. V roku 2019 napokon vo svojej cele spáchal samovraždu.

Tieto prepojenia však úplne zničili povesť princa Andrewa, ktorý je už dlhé roky v spore so svojím bratom - Karolom III. Podľa všetkého však nejde o spomínané obvinenia, avšak o princovu vilu vo Windsore, kde býva už od roku 2004.

Do nej by však kráľ rád presťahoval princa Williama aj s jeho rodinou, čo však Andrew odmieta a z vily sa nedarí dostať. Z tejto situácie je Karol III. podľa najnovších informácií už mierne zúfalý, avšak v jeho stave sa do otvorenej vojny so svojím bratom púšťať nechce.

„Andrew sa nikam nechystá. Je otázne, či je kráľ, ktorý spoločne s princeznou Kate bojuje s rakovinou, v stave, kedy by sa púšťal do vojny so svojím bratom. Ak sa Andrew presťahuje, tak to bude jedine preto, že by nemal peniaze na kúrenie a elektrinu," uviedol odb or ník na kráľovskú rodinu Christopher Andersen pre Fox News.

