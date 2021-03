Slávna moderátorka si prešla PEKLOM: Znásilnená príbuznými... Preboha! Už ako 9-ročná

Princ Harry a jeho polovička Meghan sú podobnou senzáciou, ako bola svojho času aj Lady Diana. Rozruch a záujem o túto dvojicu neutícha ani po tom, čo sa vzdali urodzených titulov. Pred pár dňami prekvapili verejnosť rozsiahlym a otvoreným rozhovorom, ktorý poskytli priateľke Oprah Winfrey.

Šokujúce odhalenia od Harryho a Meghan: Pravda o svadbe, samovražda... Prezradili aj pohlavie dieťatka!

Harryho mrazivé slová: Znamenie od mŕtvej mamy!

Meghan otvorene hovorila o tom, že za múrmi kráľovského paláca prežívala ťažké chvíle. To ale nie je nič v porovnaní s tým, akým peklom si v minulosti prešla jej kamarátka Oprah. Dnes už úspešná moderátorka, ktorej majetok sa odhaduje na 2,7 miliardy dolárov, vyrastala vo veľmi chudobných pomeroch. Do jej šiestich rokov sa o ňu starala babka. Potom sa presťahovala za matkou do ghetta v Milwaukke. A tam prežila najhoršie obdobie svojho života.

Ako moderátorka vo viacerých rozhovoroch priznala, bola obeťou sexuálneho násilia. Páchali ho na nej jej príbuzní - bratranec, strýko a rodinný priateľ. „Prvýkrát sa to stalo, keď som mala 9 rokov. A potom do pokračovalo, až kým som nebola 14-ročná,” poznamenala Oprah. V tom veku otehotnela a priviedla na svet synčeka, ktorý však krátko po pôrode zomrel.

Po týchto hrozivých skúsenostiach bola Oprah zverená do starostlivosti otca. U neho našla útechu a podporu na ceste za hviezdnou kariérou. Dnes je obklopená luxusom a po svojom boku má už viac ako 32 rokov partnera - motivátora a kouča Stedmana Grahama. Dvojica nie je zosobášená a tento životný krok ani neplánujú uskutočniť. Oprah ani nemala v pláne mať so svojím životným partnerom deti. „Nebola by som dobrou matkou. Nemám trpezlivosť. Dokážem to so šteniatkami, ale tam to končí,” uviedla v jednom z rozhovorov moderátorka, ktorá je známa aj podporou viacerých charitatívnych projektov a organizácií.

Oprah Winfrey so svojim dlhoročným partnerom Stedmanom Grahamom. Zdroj: profimedia.sk