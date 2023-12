Slávna moderátorka čelí obrovskej kritike: Klamala o svojom chudnutí... Si falošná!

Oprah Winfrey (Zdroj: SITA/AP/Paul Drinkwater)

V posledných mesiacoch sa Oprah chválila svojou postavou všade, kde sa ukázala. Fanúšikovia ju za schudnuté kilogramy doslova obdivovali, pretože tvrdila, že si pri premene nepomohla žiadnymi liekmi, ktoré sú v tejto dobe populárne.

V najnovšom rozhovore pre magazín People však priznala, že po medikamentoch predsa len siahla, pretože sa už viac nechce hanbiť za svoju postavu. „Momentálne ich používam, aby som zabránila jojo efektu. Je pre mňa úľavou, že si v mojom veku môžem vďaka schváleným liekom manažovať váhu a zostať zdravá. Je to ako dar. Nemalo by to byť niečo, čo by sa malo skrývať," uviedla moderátorka.

Na slová moderátorky však zareagovalo množstvo fanúšikov, ktorým prekáža, že podobné lieky najskôr úplne zavrhla. Na sociálnych sieťach jej dávajú jasne najavo, čo si o nej myslia a mnohí ju označujú za falošnú klamárku.

„Je to klamárka. Teraz bude využívať to, že sa hanbila, aby ospravedlnila to, že klamala. Áno, všetci ti veríme," napísal jeden z komentujúcich. Okrem kritiky sa však objavili aj názory, podľa ktorých je to jej osobná vec a ľudia by ju preto nemali kritizovať.

Oprah Winfrey (Zdroj: SITA)