Jedna z najkrajších herečiek sveta opäť provokuje: Fanúšikom ukázala sexi selfie!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

Americká hviezda sa zviditeľnila hlavne vďaka úspešnému seriálu Eufória. Následne sa jej sláva rozšírila takmer do celého sveta a tento rok zaujala napríklad vo filme Anyone but You, kde si zahrala po boku Glena Powella.

Vďaka svojmu talentu a jedinečnej kráse sa stala v nedávnom období jednou z najžiarivejších hviezd Hollywoodu a získala si veľké množstvo fanúšikov. Len na sociálnej sieti Instagram ju sleduje viac ako 20 miliónov ľudí.

Práve tam často zdieľa aj sexi zábery, na ktorých naplno ukazuje svoju krásu. Výnimkou nebol ani jej posledný príspevok, v ktorom zdieľala viacero fotiek, ktorými potešila oko nejedného svojho fanúšika.