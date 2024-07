NÁSLEDOK Timberlakeovho zatknutia: Jeden prešľap a... Uff, bude ho to prenasledovať NAVŽDY!

(Zdroj: Profimedia)

HAMPTONS - Z tohto spevák nebude nadšený! Pred dvomi týždňami obletela verejnosť správa, že hviezdny Justin Timberlake (43) skončil v rukách policajtov. Muži zákona po chytili šoférovať pod vplyvom alkoholu. Na verejnosť sa okamžite dostala aj jeho fotka tesne po zadržaní. No čo z tohto celého vznikne, si hviezda zrejme ani nepredstavovala. Jeden prešľap a... Bude ho to prenasledovať navždy!

Justina Timberlakea zadržali pred dvomi týždňami v utorok v skorých ranných hodinách, ako v letovisku Hamptons šoféruje pod vplyvom alkoholu. Policajt ho okamžite zatkol a previezol na stanicu, kde vznikla aj "tradičná" snímka spred steny. Tá sa veľmi rýchlo dostala na verejnosť a obletela svet.

A ako informuje PageSix, zaujala aj umelca Godfreya Lohmana, ktorý sa rozhodol rozruchu okolo hviezdy chytiť. Vyhotovil tak limitovanú edíciu obrazov v štýle Andyho Warhola, ktoré zachytávajú práve spomínaný policajný záber. A umelecké dielo sa už objavilo aj v miestnej galérii Romany Kramoris.

Ako informuje spomínaný portál, obraz speváka u verejnosti okamžite vyvolal záujem, pred galériou vznikajú nepretržité rady a náhodní chodci sa pristavujú, aby si dielo odfotili. „Timberlakeov záber je náš najmodernejší kúsok. Je to "au courant"“ vyjadril sa Leslie Raff z galérie, čím chcel povedať, že o záber je naozaj záujem.

Dielo s názvom "Tuesday Night Out with Justin Timberlake" sa predáva za 520 dolárov a doposiaľ sa podľa majiteľky galérie predali 2 či 3. U verejnosti vyvoláva zmiešané reakcie. Niektorí nad ním dvíhajú obočie a iní sú nadšení. „Najmä mladí... Je to super! V mojom obchode to určite oceňujem. Fakt, že ten obraz mám v obchode je super. Ten incident nebol taký veľký,“ dodala Kramoris. FOTO nájdete TU!»