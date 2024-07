SKVELÉ SPRÁVY ťažko chorej Doherty (53): Rakovinové bunky sa ZMENILI... Opäť cíti NÁDEJ!

(Zdroj: Instagram S.D.)

Ešte pred pár mesiacmi predpovede herečkinho ťažkého boja s rakovinou v 4. štádiu nevyzerali optimisticky. Shannen Doherty sa však dala na novú liečbu a už po Novom roku prichádzali prvé pozitívne správy - zaberá. Svoj boj s chorobou tmavovláska mapuje v podcaste Let's Be Clear... A tam aktuálne prezradila ďalšie skvelé správy.

„Nemám potuchy, ako dlho budem na chemoterapiách, či to budú tri mesiace alebo pol roka, alebo či to po troch mesiacoch prestane fungovať a nebude sa to musieť opäť zmeniť,“ uviedla v podcaste. „Je to niečo, čo nedokážem predvídať ani ja, ani moji lekári. Je to desivé, je to ako veľké prebudenie, ale zároveň musím povedať, že sú tam aj nejaké pozitíva,“ pokračovala.

„Pozitívom je, že sa molekulárna štruktúra mojich rakovinových buniek nedávno zmenila. Znamená to, že je tu omnoho viac spôsobov liečby, ktoré musím vyskúšať, takže viete, prvýkrát za posledných pár mesiacov pravdepodobne cítim nádej,“ priznala predstaviteľka Brendy Walshovej zo seriálu Beverly Hills 90210. „Aktuálne tu existuje nádej - zatiaľ čo predtým som síce dúfala, ale stále som sa zároveň pripravoala na najhoršie.“

