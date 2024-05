Desivé zábery z ulíc Barcelony: Luxusná módna šou vyvolala PEKLO... Drsný zásah polície!

(Zdroj: SITA)

Módna šou Louis Vuitton Cruise 2025 je jednou z mnohých akcií, ktoré módny dom naplánoval v spolupráci s hlavným mestom Katalánska, ako sprievodný program Pohára Ameriky (názov je odvodený od víťaznej lode z roku 1851, pozn. red.) v jachtingu. Ten sa bude konať medzi 22. augustom až 27. októbrom tohto roka v Barcelone.

(Zdroj: SITA)

Módna prehliadka sa však nestretla s pozitívnymi ohlasmi u verejnosti. Šou sa totiž konala v historickom parku Güell, ktorý je svetovým dedičstvom UNESCO a už samotné prípravy podujatia sprevádzali mnohé obmedzenia v meste. Posledným klincom pre Barcelončanov bola informácia, že sa počas nich poškodil jeden zo schodov historického miesta.

(Zdroj: SITA)

A to vyvolalo obrovské pobúrenie. Do ulíc vyšli stovky ľudí, ktorí sa rozhodli v blízkosti miesta módnej šou protestovať. Pokojná demonštrácia sa však zmenila na hotové peklo. Zábery z Barcelony zachytávajú ľudí s transparentami s nápismi: "Louis Vuitton go home", čo v preklade znamená "Louis Vuitton choď domov", ale aj drsný zásah policajtov voči demonštrantom.

(Zdroj: SITA)