Krásne slová známeho herca o mŕtvom Perrym (†54): Jeho smrť ho však NEPREKVAPILA!

Sean Penn (Zdroj: SITA)

Sean Penn sa objavil v talk šou známeho britského moderátora Piersa Morgana, kde spolu preberali aktuálne témy. Reč prišla aj na herca Matthewa Perryho, s ktorým sa stretol aj na natáčaní Priateľov. Penn sa totiž objavil v dvoch častiach tohto seriálu.

Sean Penn (Zdroj: Profimedia)

Smrť jeho kolegu ho však príliš neprekvapila. „Je to tragédia, ale nemôžem povedať, že by ma to veľmi prekvapilo. Netuším, ako dopadla pitva a neviem ani žiadne detaily. Viem však, že počas rokov si veľmi poškodil orgány. Svojím talentom však ľuďom priniesol veľa radosti. Jeho rodine želám len to najlepšie," povedal Penn.

Okrem toho opísal ich vzťah. „Nemôžem povedať, že som ho poznal dobre, ale mal som ho veľmi rád. Nedávno som ho stretol na letisku a bavili sme sa o jeho knihe, ktorú som pochválil. Videl som veľa jeho rozhovorov, kde o nej hovoril. Robil to veľmi veľkoryso a múdro a ponúkol tak svoje skúsenosti, aby pomohol ľuďom," uviedol známy herec.