Pár mesiacov po smrti Perryho (†54) vychádza na povrch ŠPINA: Stále vraj bral drogy a po snúbenici hodil... Preboha!

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

Na konci októbra zasiahla fanúšikov seriálu Priatelia smutná správa o smrti Matthewa Perryho. Po tejto tragickej udalosti začali na herca spomínať jeho blízki priatelia a bývalí kolegovia, ktorí mu do neba poslali krásne odkazy.

Najnovšie správy však naznačujú, že posledné roky jeho života neboli vôbec idylické. Podľa zdroja blízkeho Perrymu sa údajne k svojej bývalej snúbenici Molly Hurwitz správal poriadne hrubo. To bol dôvod, prečo sa s ním rozišla.

Všetko sa vraj stalo počas Valentína v roku 2021. Hurwitz podľa Daily Mail umelcovi vyčítala, že kúpil romantický darček inej žene. To malo Perryho vytočiť natoľko, že sa začal správať agresívne a vraj po nej hodil konferenčný stolík.

Okrem toho sa objavili aj špekulácie, že jeho reči o abstinencii boli klamstvom. Pre magazín Us Weekly to uviedli 3 zdroje, podľa ktorých to bol len marketingový ťah. „Chcel len predať knihy. Všetko bola umelo vytvorené a zmanipulované, pravda nebola dôležitá," uviedol zdroj.

Drogy si podľa neho zháňal vďaka mladým ženám, ktoré spoznával na zoznamke Raya. „Keď ich spoznal, tak ich pozval k sebe domov. Už to nerobil na verejnosti. Tak to dokázal utajiť. Narkomani sú chytrí a Matthew bol v tomto úžasný," doplnil.

