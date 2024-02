Zakopú vojnovú sekeru? Princezná Kate je vraj ochotná ukončiť spory s Harrym a Meghan!

Kate a Meghan (Zdroj: SITA)

Harry a Meghan sa podľa viacerých zdrojov snažili v minulosti niekoľkokrát o obnovenie dobrých rodinných vzťahov. Pri tejto snahe však narážali hlavne na nevôľu princa Williama, ktorý dvojici nevie odpustiť ich odchod z kráľovskej rodiny a následné očierňovanie pomerov v paláci.

Momentálne to však vyzerá tak, že by jedna z najobľúbenejších tvárí rodiny mohla byť otvorená tomu, aby staré spory hodili za hlavu. Tou by mala byť princezná Kate, ktorá si vie predstaviť, že by sa s Meghan a Harrym zmierili.

Prvý krok mala podľa Mirroru, ktorý citoval časopis US Magazine, spraviť Meghan. Tá po nedávnych zdravotných problémoch Kate a Karola III. kontaktovala oboch a popriala im skoré uzdravenie. Jednoduché to však zrejme nebude.

„Kate je zmiereniu otvorená, ale určite by to radšej urobila s Harrym než s Meghan. Stále má totiž zranené city po tom, čo Meghan urobila jej a dcére Charlotte. Bude to chcieť veľa práce, ale je ochotná pohnúť sa dopredu," povedal zdroj.

Medzi Meghan a Kate došlo k najväčšiemu konfliktu tesne pred svadbou americkej herečky a princa Harryho. Meghan mala vraj problém so šatami jej dcéry Charlotte, na ktoré mala mať nemiestne komentáre. To Kate rozplakalo. Podľa dvojice, ktorá momentálne žije v USA, to však bolo naopak a so šatami mala údajne problém samotná vojvodkyňa, ktorá následne žiadala, aby si všetky družičky zmenili šaty, čo Meghan ranilo.

Kate a Meghan (Zdroj: SITA)