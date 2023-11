Brad Pitt dostal od syna OSTRÝ A VULGÁRNY ODKAZ: Toto by nechcel počuť žiaden otec!

Brad Pitt (Zdroj: SITA)

Manželstvo Brada Pitta a Angeliny Jolie sa definitívne rozpadlo po tom, ako malo v roku 2016 dôjsť k hádke medzi ním, herečkou a ich deťmi. Jedno z nich mal dokonca napadnúť na palube lietadla, čo vyšetrovala aj FBI.

Vzťah bývalých manželov tak bol na bode mrazu. Avšak o tom, ako vychádza Pitt so svojimi deťmi, sa toho príliš nevedelo. Od spomínaného incidentu sa umelec na verejnosti ani raz neobjavil so žiadnym so svojich 6-tich detí, ktoré má s Jolie.

Denník Daily Mail však v týchto dňoch priniesol do celej situácie viac svetla. V roku 2020 mal totiž Pittov syn Pax na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti Instagram poslať svojmu otcovi poriadne ostrý odkaz, v ktorom otvorene povedal, čo si o ňom myslí.

„Prajem tomuto prvotriednemu ha*zlovi šťastný Deň otcov. Znova a znova dokazuješ, aký si hrozný človek. K tvojím štyrom najmladším deťom nemáš ohľaduplnosť ani empatiu a v tvojej prítomnosti sa trasú od strachu. Životy mojich najbližších si premenil na peklo. Môžeš sebe aj svetu nahovárať čo chceš, ale pravda jedného dňa vyjde najavo. Takže šťastný Deň otcov, si hrozná ľudská bytosť," napísal Pax.

Pax Jolie-Pitt, Angelina Jolie (Zdroj: Profimedia)