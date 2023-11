Kourtney Kardashian porodila syna: Jeho meno vás odrovná!

Kourtney Kardashian a Travis Barker (Zdroj: SITA)

Správy o tom, že synček Travisa a Kourtney je už na svete, potvrdil pre PEOPLE dobre informovaný zdroj. Oni dvaja sa k tomu zatiaľ nijako nevyjadrili. Známy hudobník však v jednom zo svojich posledných rozhovorov priznal, že termín pôrodu je v období Halloweenu.

V podcaste One Life One Chance with Toby Morse tiež prezradil, aké meno plánujú dať dieťatku. „Rocky Thirteen Barker. To je celkom ťažké meno,” poznamenal na margo toho moderátor. „Povedal som si, že keď vyjde z vagíny mojej ženy, bude robiť predné kopy a kliky,” povedal k tomu pyšný otecko.

Meno malého chlapčeka komentovala v rozhovore pre E! News jeho staršia sestra Alabama. „To meno je cool. Všetci máme autentické divné mená. Mať ďalšieho člena rodiny je úžasné. A zoznámiť sa s novým človekom bude také zábavné a vzrušujúce,” uviedla.

Kourtney a Travis sa netaja tým, že ich láska je jednoducho osudová. Ich milostný vzťah vznikol z dobrého priateľstva a nikdy sa netajili túžbou po spoločnom dieťatku. Známa kráska má zo vzťahu so Scottom Disickom dcéru Penelope (11) a synov Masona (13) a Regina (8). Bubeník formácie Blink 182 je otcom 19-ročného syna Landona a o dva roky mladšej dcéry Alabamy, ktorých má s modelkou Shanou Moakler. Zároveň ma vďaka nej aj 24-ročnú nevlastnú dcéru menom Atiana.