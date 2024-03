BRUTÁLNA PREMENA hollywoodskeho záletníka: Pohľad na jeho vychudnutú postavu desí!

Scott Disick (Zdroj: Instagram)

Disick sa preslávil hlavne vďaka reality šou Keeping Up with the Kardashians, kde sa objavoval po boku Kourtney Kardashian. S tou tvoril pár od roku 2005 a počas ich 10-ročného vzťahu sa im narodili 3 deti.

Scott Disick, Kourtney Kardashian (Zdroj: SITA)

Najnovšie zábery známeho sukničkára však spôsobili poriadne veľký rozruch. V sobotu sa totiž ukázal v Los Angeles po boku dámy, o ktorej sa okamžite začalo hovoriť ako o jeho novej známosti. Tieto špekulácie však vystriedali obavy fanúšikov o jeho zdravie.

Tých má len na sociálnej sieti Instagram viac ako 29 miliónov a niektorým z nich pripadal až nezdravo vychudnutý. V poslednej dobe prešiel výraznou redukciou váhy, avšak podľa mnohých to už s chudnutím prehnal.

Scott Disick (Zdroj: Profimedia)

Disick je otcom spomínaných troch detí Kourtney Kardashian - synov Masona (14) a Reigna (9) a dcéry Penelope (11). V posledných dňoch sa nahlas hovorilo o tom, že sa dal dokopy so svojou ex Chloe Bartoli, avšak najnovšie zábery dokazujú, že sa jeho slabosť pre ženy vôbec nezmenila.