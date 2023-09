Šialená diéta Sharon Osbourne: Niekoľko dní je úplne bez jedla!

Sharon Osbourne (Zdroj: SITA)

Manželka legendárneho hudobníka Ozzyho Osbourna sa nikdy netajila svojimi návštevami plastických chirurgov. V posledných mesiacoch však zaujala tým, že výrazne schudla. K novej figúre si pomohla kontroverzným liekom, ktorý kvôli chudnutiu využilo množstvo celebrít.

Okrem neho však Osbourne drží aj poriadne drastickú diétu, o ktorej prehovorila v podcaste The Osbournes. V ňom spolu so svojimi deťmi Kelly (38) a Jackom (37) riešila to, že svet sa môže zmeniť na úplný chaos vo chvíli, keď ľudia nebudú schopní zabezpečiť dostatok jedla. „Ak máte niečo, čo niekto chce, tak vás kvôli tomu zabije. Viete, ako ďaleko je spoločnosť od úplného rozpadu? 9 jedál. To sú 3 dni, počas ktorých máte raňajky, obed a večeru," povedal Jack

Na to zareagovala Osbourne s vetou, ktorá poodhalila jeden z dôvodov toho, že v poslednom období schudla viac ako 12 kilogramov. „Bože, ja to robím každý týždeň. Minimálne 3 dni v týždni vôbec nejem," povedala Sharon v časti podcastu, ktorý zverejnil denník Daily Mail. Jej vychudnutá postava tak zrejme bude jej fanúšikom robiť vrásky na čele aj naďalej.

(Zdroj: Profimedia)