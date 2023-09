Rozvod promi dvojice sa poriadne komplikuje: VOJNA kvôli deťom!

Joe Jonas a Sophie Turnerová (Zdroj: TASR/AP/Evan Agostini)

Manželstvo hudobníka Joea Jonasa a herečky Sophie Turner trvalo viac ako 4 roky a počas tohto obdobia sa im narodili 2 dcéry. Práve tie sa stali dôvodom, pre ktorý sa ich rozvod poriadne komplikuje.

Joe Jonas a Sophie Turner (Zdroj: SITA)

Turner totiž 3 týždne po návrhu na rozvod, ktorý podal Jonas, obvinila speváka, že nechce svojim dcéram dovoliť odísť žiť do Veľkej Británie, odkiaľ herečka pochádza. Na to však hudobník zareagoval poriadne ostro a svojej bývalej partnerke poslal tvrdý odkaz.

„Joe chcel spoločnú starostlivosť o ich deti a súhlasil, aby boli vychovávané v USA a aj vo Veľkej Británii. Deti sa narodili v USA, prežili tu väčšinu života a sú občania USA. Keď sa na súde objavia slová ako únos, tak je to veľmi vážne zneužívanie právneho systému. Deti nikto neuniesol. Počas troch mesiacov sa po dohode oboch o ne staral Joe a momentálne sú s ich matkou. Sophie chce presunúť rozvodové konanie do Veľkej Británie, kde chce svoje deti vychovávať," uviedol hovorca Jonasa pre magazín New York Post.

Po medializovaní vojny o ich deti však dvojica predsa len našla spoločnú reč a dospela k dohode. Deti zostanú počas súdneho konania v USA, o čom informoval Daily Mail. Vyzerá to však tak, že dvojicu čaká poriadne vypätý rozvod, v ktorom si nič nedarujú. Najbližšie by sa mali pred súdom stretnúť 3. októbra, kedy prebehne prípravné konanie pred samotným procesom.