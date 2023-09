VEĽKÉ TRÁPENIE slávnej speváčky: Bojuje so záhadnou chorobou a zlomeným srdcom!

Lorde (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Novozélandská speváčka Lorde (26) momentálne prežíva náročné obdobie. So svojimi fanúšikmi totiž zdieľala svoje starosti, ktoré jej spôsobuje zhoršený zdravotný stav. Umelkyňa totiž bojuje so záhadnou chorobou a navyše priznala, že má zlomené srdce.

Obľúbená speváčka sa zviditeľnila už vo veľmi mladom veku. Doslova zo dňa na deň ju preslávil jej najväčší hit s názvom Royals, ktorý má na YouTube v súčasnosti takmer miliardu zhliadnutí. Okrem toho má na svojom konte aj ďalšie známe hity, ako sú napríklad Team či Green Light.

So svojimi fanúšikmi sa najnovšie podelila o starosti, ktoré jej momentálne robia vrásky na čele. Ako priznala na svojej stránke, v poslednej dobe rieši viacero problémov. Tým najvážnejším je však jej zdravotný stav.

„S mojím telom nie je niečo v poriadku, snaží sa mi niečo povedať a ja sa mu snažím pomôcť, ale nič nepomáha a som z toho frustrovaná. Moja tráviaca sústava nefunguje tak, ako má, moja pokožka je na tom horšie ako kedykoľvek predtým a stále som chorá. Začiatkom roka som zistila, že počúvať moje telo nie je moja silná stránka. Nikdy som sa nenaučila, ako to robiť," napísala podľa Daily Mail speváčka.

Okrem toho však hudobníčka priznala aj ďalšiu vec, ktorá jej psychickej pohode rozhodne nepridáva. „Znova sa musím pasovať so zlomeným srdcom. Neustále cítim bolesť, potom zabudnem prečo a následne si spomeniem. Nesnažím sa pred tou bolesťou schovať, teraz už rozumiem, že to nie je niečo, pred čím sa treba schovávať. Avšak niekedy mám problém vydržať sama so sebou. Jem čokoládu, aby som si opäť priniesla do života radosť," doplnila Lorde, ktorá niekoľko rokov tvorí pár s hudobným producentom Justinom Warrenom.

Lorde (Zdroj: SITA)