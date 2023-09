Svet si pripomína prvé výročie úmrtia Alžbety II.: Aj Harry prišiel domov, ale...

Kráľovná Alžbeta II. (Zdroj: SITA)

Počas dnešného dňa si Veľká Británia pripomína prvé výročie úmrtia jej najdlhšie slúžiacej panovníčky Alžbety II. Na tento deň samozrejme nemohla zabudnúť ani kráľovská rodina, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila odkaz jej syna - kráľa Karola III.

„Pri príležitosti prvého výročia smrti Alžbety II. si s láskou pripomíname jej dlhý život, oddanú službu a to, čo pre veľa z nás znamenala. Rovnako som veľmi vďačný za lásku a podporu, ktorú ste mne a mojej manželke počas tohto roka ukázali. Robím všetko preto, aby sme vám mohli slúžiť," uviedol Karol III. k archívnej fotografii svojej matky.

Už dlhšiu dobu je však jasné, že žiadne verejné a ani súkromné spomienky kráľovská rodina usporadúvať nebude. Súčasný kráľ si tak pripomenie toto smutnú výročie v súkromí a nestretne sa ani so synmi. Princ William si to aj so svojou manželkou Kate namierili do Walesu, kde sa v meste St. Davids počas dnešného dňa zúčastnia krátkej omše. Na nej si budú pripomínať spomienku na pozoruhodný život Alžbety II. a následne si to dvojica namieri za miestnymi obyvateľmi.

V Británii sa včera prekvapivo objavil aj princ Harry. Zúčastnil sa odovzdávania WellChild Awards, ktoré poukazuje na mimoriadnych mladých ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami a tých, ktorí im spríjemňujú život. Práve jednu z cien odovzdával Harry. Počas svojej reči vraj nezabudol ani na dnešný deň a podľa denníku Mirror venoval svojej starej mame vrúcne slová. Ani tento deň však nespojil rozhádanú rodinu, keďže Harry nemá v pláne navštíviť svoju rodinu a zrejme už dnes odcestuje späť do USA.

(Zdroj: SITA)