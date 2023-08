Emotívna spoveď slávneho speváka (73): Prišiel o sluch... Boj s depresiami!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Hudobník Huey Lewis (73) sa preslávil počas 80-tych rokov v kapele Huey Lewis and the News. Posledné roky jeho života však boli mimoriadne náročné, pretože v roku 2017 prišiel o sluch. Kvôli tomu bojoval s depresiami, o čom prehovoril v najnovšom rozhovore.

Huey Lewis and the News si počas ich najväčšej slávy, ktorá prišla v 80-tych rokov, získali množstvo fanúšikov. Rocková skupinu, ktorá bola založená v San Franciscu, dostala meno podľa jej frontmana Hueyho Lewisa a na svojom konte má viacero známych hitov, ako sú napríklad The Power Of Love, Hip To Be Square či Stuck With You.

Práve v časoch, kedy kapela zažívala najlepšie obdobie, sa však u speváka objavil problém so sluchom. Vtedy prestal počuť na pravé ucho, čo spôsobila Menièrova choroba. O tomto období prehovoril pre magazín Page Six.

„Vtedy som bol z toho poriadne vydesený. Môj doktor ma však upokojil a povedal, že veľa hudobníkov má podobné problémy. Jimi Hendrix počul na jedno ucho, Brian Wilson takisto. Povedal mi, že mi úplne stačí jedno. A mal pravdu," opísal začiatky jeho problémov. V roku 2017 však prestal počuť úplne. Podľa jeho slov je jeho sluch natoľko zlý, že nepočuje ani milovanú hudbu. „Je to ako kakofónia. Znie to len ako hluk. Reč sa dá totiž počuť oveľa jednoduchšie ako hudba," doplnil Lewis.

Po strate sluchu však prišlo pre speváka veľmi náročné obdobie. „Zo začiatku ma to úplne zničilo. V podstate som 6 týždňov preležal v posteli. Bál som sa, panikáril som, mal som depresiu a schudol som 9 kilogramov. Stále som bol len v posteli, ale mám 2 úžasné deti, ktoré sa na to nemohli pozerať a časom sa to zlepšilo," povedal hudobník.

Huey Lewis (Zdroj: Profimedia)