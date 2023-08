Hviezda po KRITIKE rodičov TRANS detí: Sype si popol na hlavu... Zrazu hovorí INAK!

Ne-Yo si po svojich vyjadreniach sype popol na hlavu. (Zdroj: Profimedia)

Spevák Ne-Yo, ktorého verejnosť pozná vďaka piesňam Let Me Love You či So Sick, je otcom siedmich detí. Dve má s bývalou snúbenicou Monyettou Shaw - dcéru Madilyn (12) a syna Masona (11), tri s bývalou manželkou Crystal Renay - Shaffera Chimera Jr. (7), Romana Alexandra Ray (5) a Isabellu Rose (2). A dve s aktuálnou priateľkou Sadé Jenea - Braidena a Brixtona.

A nedávno sa multiotecko verejne vyjadril na tému rodovej identity. A rozhodne nebol jemný, na adresu rodičov transrodových detí sa vyjadril poriadne kriticky. Rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom robiť "život meniace" rozhodnutia, podľa jeho vlastných slov nerozumie. „Mám pocit, že rodičia takmer zabudli, aká je rola rodiča,“ vyjadril sa v rozhovore pre VladTV.

„Ak za tebou príde tvoj malý chlapec a povie ti: "Ocko, chcem byť dievča", necháš ho, aby sa s tým stotožnil?“ pokračoval spevák. „Kde na to prišiel? Ak necháte tohto 5-ročného chlapca jesť sladkosti celý deň, urobí to. Napríklad kedy sa stalo dobrým nápadom nechať 5-ročné dieťa, 6-ročné dieťa, 12-ročné dieťa urobiť rozhodnutie, ktoré zmení život?“

Poznamenal tiež, že vyrastal v "ére", kde "muž bol mužom a žena ženou". „Boli tam dve pohlavia a tým som sa riadil. Môžeš sa identifikovať ako zlatá rybka, ak máš pocit, že to nie je moja vec. Stane sa to mojou vecou, keď sa ma pokúsite prinútiť hrať tú hru. Nebudem ťa volať zlatá rybka,“ pokračoval vo svojom jasnom názore Ne-Yo.

No svoje slová veľmi rýchlo prehodnotil. Nevedno, či ho k tomu doviedla kritika od fanúšikov, no rozhodol sa ospravedlniť. „Po dlhom uvažovaní by som sa chcel čo najhlbšie ospravedlniť každému, koho som mohol zraniť svojimi komentármi o rodičovstve a rodovej identite,“ napísal v nedeľu na Twitteri. „Vždy som bol zástancom lásky a inkluzivity v komunitu LGBTQI+, takže chápem, ako mohli byť moje komentáre interpretované ako necitlivé a urážlivé,“ pokračoval.

„Rodová identita je odlišná a môžem úprimne priznať, že sa plánujem lepšie vzdelávať v tejto téme, aby som k budúcim rozhovorom mohol pristupovať s väčšou empatiou,“ vyjadril sa a svoje posolstvo uzavrel: „S láskou vediem a podporujem slobodu prejavu každého a snahu o šťasie.“