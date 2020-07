Vdova po Hefnerovi má novú lásku: Slávneho starca nahradil... WAU!

Niekdajšia playmate Crystal Harris a Hugh Hefner sa dali dokopy v roku 2009 a zosobášili sa o tri roky neskôr. O 60 rokov mladšia kráska bola jeho v poradí treťou manželkou. V septembri 2017 však zakladateľ Playboya vo veku 91 rokov zomrel.

Hugh Hefner a Cystal Hefner boli manželia päť rokov. Zdroj: Instagram

Aktuálne má kráska po svojom boku nového muža. Podľa medializovaných informácií tvorí zhruba štyri mesiace pár s fešákom menom Nathan Levi. Ten je jedným z inžinierov, ktorý sa podieľali na stavbe kozmickej lode SpaceX Dragon a viedol celý tím odborníkov.

Crystal sa fotkami s novým frajerom pochválila aj na instagrame. Zdroj: Instagram

„Je múdry, starostlivý a po jeho boku sa cíti bezpečne. Je k nej milý a správa sa ako ozajstný džentlmen. Je toho veľa, prečo sa do neho zamilovala,” uviedol zdroj z blondínkinho okolia. Tiež dodal, že Nathan si krásku si získal tým, že ju na prvé rande zobral do oblakov, keďže okrem iného vie ovládať lietadlá. „Pre Crystal bolo náročné nájsť niekoho, kto by sa vyrovanl Hefnerovi. Zdá sa, že tento muž taký je. Je úžasný a všetci jej priatelia ho zbožňujú,” uzavrel.

Zaľúbenci si aktuálne užívajú oddych a romantiku v Mexiku, kde sa nevyhli pozornosti bulvárnych fotografov. Pri pohľade na zábery sa mnohí zhodujú, že im to spolu pristane. Vy máte aký názor?

Crystal Hefner so svojou novou láskou. Zdroj: profimedia.sk