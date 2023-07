Brenda z Beverly Hills 90210 sa ukázala na verejnosti: Takto slávnu herečku ničí rakovina!

MALIBU - Shannen Doherty (52), ktorá sa zviditeľnila napríklad aj v legendárnom seriáli Beverly Hills 90210, prechádza mimoriadne náročným obdobím. Slávna herečka už pár rokov zvádza náročný boj so zákernou rakovinou a nedávno vyšlo najavo, že jej skrachovalo manželstvo. Ťažké časy sa pochopiteľne podpísali aj na jej zovňajšku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Shannen Doherty zvádza náročný boj so zákernou chorobou. Sama prostredníctvom sociálnej siete Instagram komunikuje so svojimi followermi, s ktorými sa delí o svoje pocity, svoje trápenie a často aj zábery, ktoré vháňajú slzy do očí.

Keď u herečky prepukla rakovina, veľkou oporou jej bola jej matka a manžel Kurt Iswarienko. Ten jej však nedávno uštedril veľmi krutú ranu. V apríli tohto roka vyšlo najavo, že sa dvojica rozvádza. Dôvodom mala byť Kurtova údajná nevera.

Seriálová Brenda sa k svojmu súkromiu momentálne vôbec nevyjadruje. Veľkou oporou sú však pre ňu jej priatelia. S niektorými z nich sa nedávno vybrala na večeru do reštaurácie v Malibu, ktorá je medzi celebritami celkom obľúbená. A tak nečudo, že pred ňou postávali aj paparazzi. Tí si slávnu herečku hneď s nadšením fotili. Ako vidno, náročné životné obdobie sa jej odráža aj v tvári...