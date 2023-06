Krásna Heidi Klum ukázala MAMU: Modelka je jej kópiou… Vyzerá BOŽSKY!

LOS ANGELES - Rodáčka z Nemecka Heidi Klum je jednou z najslávnejších supermodeliek sveta. Má krásnu postavu, vďaka ktorej si vyslúžila prezývku "telo". A perfektne vyzerá aj dnes, hoci 1. júna oslávila 50-ku. No už je jasné, po kom tie dobré gény zdedila. Modelka zverejnila fotku so svojou mamou. Vyzerá božsky!

Hoci nedávno Heidi Klum oslávila 50, pri pohľade na ňu by toto číslo tipoval len málokto. Stále vyzerá mladistvo a top krivky by jej mohli závidieť aj o generáciu mladšie ženy. Potvrdil by to aj jej o 16 rokov mladší manžel Tom Kaulitz, ktorý na blondínke dokáže oči nechať už celých 5 rokov.

No a teraz je už jasné, po kom supermodelka tú krásu a mladistvý vzhľad zdedila. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž v týchto dňoch podelila o rodinný záber s dcérou Leni a mamou Ernou. A hoci má pani Klumová už dôchodcovský vek, vyzerá naozaj výborne. Veď pozrite sami, Heidi akoby jej z oka vypadla!