Víťazi cien Grammy: Ovládla ich Beyoncé... Toto sa zapíše do histórie!

Beyoncé premenila štyri z deviatich kategórií, v ktorých bola nominovaná, vrátane ceny za najlepší tanečný/elektronický album roka za svoj album Renaissance. „Snažím sa nebyť príliš emotívna. Snažím sa len prijať tento večer," povedala Beyoncé, zatiaľ čo jej manžel, rapper Jay-Z, stál v publiku a tlieskal jej. Poďakovala tiež svojej rodine a "queer komunite za jej lásku a za to, že vymyslela tento žáner".

Popová speváčka sa na slávnostné udeľovanie cien dostavila s oneskorením, moderátor galavečera Trevor Noah uviedol, že uviazla v dopravnej zápche. Keď konečne dorazila, Noah jej pri jej stole odovzdal cenu za najlepšiu R&B pieseň.

Ocenenie za album roka, ktorý Beyoncé nikdy nezískala, nakoniec pripadlo do rúk Harryho Stylesa za album Harry's House. „Každý umelec v tejto kategórii ma veľmi inšpiroval," povedal prekvapený Styles pri preberaní ceny.

Spolu s ním boli nominované aj albumy speváčky a skladateľky Adele, veteránov disco éry skupiny ABBA, Lizzo alebo portorického rappera Bad Bunnyho, pripomína AP.

Speváčka Lizzo ale získala cenu za nahrávku roka za svoj singel About Damn Time.

Prestížne ocenenie za pieseň roka získala pesničkárka Bonnie Raitt, ktorá neskrývala svoj šok. „Som taká prekvapená. Neviem, čo na to povedať," povedala Raitt a dodala, že jej pieseň Just Like That sa zaoberá darcovstvom orgánov.

Objavom roka sa stala americká jazzová speváčka Samara Joy, ktorá porazila takých interpretov ako je skupina Wet Led, latinskoamerická speváčka Anitta a víťaz minuloročnej súťaže Eurovízie Maneskin. Newyorčanka sa pri preberaní ceny rozplakala a poznamenala, že ju sprevádzal jej malý brat.

Slávnostné odovzdávanie svojim energickým vystúpením zahájil Bad Bunny, ktorý podľa agentúry AP strhol mnoho divákov, vrátane speváčky Taylor Swift, ktorá tancovala pri svojom stole. Swift so svojou piesňou All Too Well, ktorá je verziou jej singlu z roku 2012, krátko potom dostala cenu za najlepšie hudobné video roka.

Kendrick Lamar získal šiestykrát v kariére trofej za najlepší rapový výkon za skladbu The Heart Part 5 a vyhral aj cenu za najlepší rapový album za svoj album Mr. Morales & The Big Steppers.

Tri ceny si domov odniesla aj folková rockerka Brandi Carlile. Adele odišla len s jednou cenou v oblasti popu.

Americká herečka Viola Davis po víťazstve v kategórii najlepšia audiokniha či rozprávanie vstúpila do elitného klubu zvaného EGOT, teda osobností, ktoré majú cenu Emmy, Grammy, Oscar a Tony.

Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.