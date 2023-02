Megan Fox prelomila mlčanie: Jasné vyjadrenie k snúbencovej "NEVERE"!

Počas minulého týždňa sa začali množiť správy o tom, že hviezdna dvojica Megan Fox a Machine Gun Kelly sa rozišli. Dohady začali po tom, ako herečka vymazala všetky svoje spoločné fotky so spevákom a následne aj všetky ostatné príspevky z Instagramu.

Galéria fotiek (8) Megan Fox a Machine Gun Kelly

Zdroj: SITA

Hlavným dôvodom rozpadu ich vzťahu mala byť pritom nevera hudobníka, ktorý mal svoju priateľku podvádzať s jeho gitaristkou Sophie Lloyd. Tá však prostredníctvom svojho agenta všetky obvinenia poprela.

Počas včerajšieho dňa sa Fox do sveta sociálnych sietí vrátila a po prvýkrát od prevalenia tejto kauzy sa k celej situácii vyjadrila. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram povedala aj to, ako to bolo s údajnou neverou.

Galéria fotiek (8) Machine Gun Kelly a Sophie Lloyd

Zdroj: profimedia.sk

„Do tohto vzťahu nezasiahla žiadna tretia strana. Tento príbeh o nevere by mal čo najskôr skončiť a nechať tak na pokoji všetkých nevinných ľudí, ktorý sú jeho súčasťou," napísala Fox.