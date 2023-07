BIZARNÁ situácia na slávnom hudobnom festivale: Hviezdny spevák UDREL svojho fanúšika!

Počas minulého týždňa sa v Belgicku uskutočnil jeden z najväčších festivalov tejto krajiny s názvom Rock Werchter. Počas štyroch dní tu predviedli svoje hudobné umenie také mená, ako sú Arctic Monkeys, Dean Lewis, Dermot Kennedy, Liam Gallagher či Red Hot Chilli Peppers.

Okrem nich mal na festivale koncert aj spevák Machine Gun Kelly, ktorý však v posledných mesiacoch viac ako hudbu riešil svoje problémy s herečkou Megan Fox. Jeden s najznámejších párov svetového šoubiznisu si totiž prechádza veľkou krízou a dvojica sa pokúša zachrániť ich spoločný vzťah.

Galéria fotiek () Megan Fox a Machine Gun Kelly

Zdroj: SITA

Na spomínanom festivale sa tak pokúsil na tieto problémy zabudnúť, avšak to, čo zažil počas svojho vystúpenia, ho poriadne prekvapilo. Jeden z fanúšikov ho totiž poprosil, aby ho udrel do tváre. „Práve som prišiel z Mexika, aby si ma udrel do tváre," odkázal svojmu idolu.

Spevák po chvíli váhania začal svoju ďalšiu pieseň a počas nej spravil to, o čo ho jeho fanúšik požiadal. Video nakoniec zverejnil aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram a k záberom s humorom napísal, že plní sny svojich fanúšikov.