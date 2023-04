KRÍZA zažehnaná: Kontroverzný promi párik sa opäť miluje... Aha, čo už stvárajú!

HAVAJ - Problémy sú minulosťou! Len nedávno plnili Megan Fox (36) a Machine Gun Kelly (32) stránky bulváru škandalóznym rozchodom. Vyzerá to ale tak, že ide o osudovú lásku a títo dvaja jednoducho nevedia byť bez seba. Dali si druhú šancu a aktuálne sa opäť prezentujú ako šťastný pár.

Už od momentu, ako vyšlo najavo, že rapper Machine Gun Kelly a krásna herečka Megan Fox sa do seba zamilovali, bolo jasné, že okolo tejto dvojice bude kopec rozruchu. Trojnásobná mamina sa kvôli mladšiemu milencovi rozviedla a ich veľkolepé prejavy lásky nemalo konca-kraja. Za všetko hovoria bizarné zásnuby, pri ktorých si pripíjali vlastnou krvou...

A hoci sa zdalo, že tento bizarný párik len tak nič nerozdelí, začiatkom februára sa v médiách objavili šokujúca informácie o ich rozchode: Skloňovalo sa dokonca slovo nevera. Paparazzom sa ich potom podarilo nafotiť u vzťahového terapeuta...

Nuž, a očividne to pomohlo. Machine Gun Kelly a Megan Fox si aktuálne užívajú spoločne chvíle na Havaji. Tam sa nevyhli pozornosti bulvárnych fotografov, ktorí ich nafotili pri nežnostiach a dokonca v momente, keď rapper nosil svoju lásku na rukách.

Galéria fotiek (3) Megan Fox a Machine Gun Kelly

Zdroj: profimedia.sk

„Oficiálne sú opäť spolu. Uplynulé mesiace boli pre nich náročné, ale už to opäť funguje. Dokonca sa cítia byť viac prepojení. Megan verí, že on je jej spriaznenou dušou a ich vzťahu sa nechce nikdy vzdať," uviedol pre Daily Mail dobre informovaný zdroj. Nuž, nechajme sa prekvapiť, či to v prípade tejto dvojice bude naveky...