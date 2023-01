Princ Harry sa musel zblázniť: Vytáral už aj INTÍMNOSTI... Detaily prvého sexu a omrznutý penis!

LONDÝN - Po tom, ako princ Harry (38) a jeho manželka Meghan Markle (41) zverejnili dokument Harry & Meghan, sa na verejnosť dostali ďalšie detailné informácie zo života mladšieho syna kráľa Karola III. Vo svojej knihe Spare totiž okrem problematického vzťahu so svojou rodinou opísal aj to, ako prišiel o panictvo, či jeho chúlostivý problém na svadbe svojho brata Williama (40).

Na konci minulého roka spôsobil obrovský rozruch dokument Harry & Meghan, ktorý odkryl viaceré detaily o ich odchode z Británie. Kto si však myslel, že tieto informácie boli až príliš detailné, z novej knihy princa Harryho bude poriadne prekvapený.

V nej totiž Harry opisuje aj tie najintímnejšie chvíle jeho života, ako je napríklad strata panictva. Kto však čaká, že tento moment bol ako vystrihnutý z romantického filmu, je na veľkom omyle.

„Bolo to so staršou ženou. Mala rada mladých žrebcov a podľa toho so mnou aj zachádzala. Bola to rýchlovka, po ktorej mi dala pár faciek a poslala ma preč. Jednou z vecí, ktoré na tom boli zlé, bolo to, že sa to stalo na poli hneď vedľa rušnej krčmy, takže nás určite niekto videl," napísal Harry.

Ďalšou osobnou spomienkou bolo aj to, ako opisoval svoj chúlostivý problém, s ktorým bojoval na svadbe Williama a Kate. V roku 2011 sa totiž zúčastnil charitatívneho pochodu na severný pól a len pár dní po návrate sa zúčastnil veľkého dňa svojho brata. „Počas pochodu som utrpel omrzliny tváre, uší a dokonca aj penisu. Zatiaľ čo tvár a aj uši sa hojili dobre, penis až tak nie a mal som s ním veľké problémy. Nakoniec som musel navštíviť doktora," uviedol. Vo svojej knihe Spare tiež prezradil, že ako bábätko podstúpil obriezku.

Ďalej sa vďaka knihe potvrdilo aj to, že s aktuálnou manželkou svojho otca Camillou nemá dobre vzťahy. Podľa jeho slov sa aj s Williamom snažili súčasného kráľa presvedčiť, aby sa s ňou neoženil a povedal, že je pre kráľovskú rodinu veľkou hrozbou.