Z detskej hviezdičky je už dospelá žena: Aha, cez víkend sa vydala!

Galéria fotiek (5) Abigail Breslin

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Stihli to do roka a do dňa! Abigail Breslin (26) vhupla do sveta šoubiznisu už v útlom detstve. Ako 10-ročná bola dokonca nominovaná na Oscara. Dnes je z nej dospelá žena a momentálne prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Počas uplynulého víkendu sa totiž vydala.