Bolestná SPOVEĎ vdovy po spevákovi (†33): Opísala POSLEDNÉ HODINY jeho života!

LONDÝN - Bolo to krásne až do konca... Aj takto opísala posledné okamihy s milovaným manželom a spevákom Tomom Parkerom (†33) jeho žena Kelsey (32). Mladý umelec koncom marca prehral svoj boj s rakovinou. Vdova, ktorá zostala na výchovu dvoch malých detí sama, teraz nabrala silu, aby prehovorila o jeho emotívnom odchode.

Keď sa na verejnosť dostali správy o tom, že spevák Tom Parker má štvrté štádium rakoviny a nádor na mozgu mu nemôžu vyoperovať, v šoku boli nielen jeho fanúšikovia. Člen kapely The Wanted, ktorá sa preslávila napríklad skladbou Glad You Came, sa rozhodol s chorobou bojovať. Mal silnú motiváciu v podobe milovanej dcérky a manželky, ktorá pod srdcom nosila ich druhé dieťatko. Koncom marca však prišla zdrvujúca správa. A to, že 33-ročný Tom svoj boj prehral. Posledné chvíle svojho života trávil v hospici obklopení priateľmi z kapely a milovanou rodinou.

V nedeľnom vydaní denníka The Sun vyšiel rozhovor s vdovou Kelsey. Tá prezradila, že pred jeho odchodom na druhý svet strávili napokon istý čas osamote už len oni dvaja. „V izbe sme boli iba my a kopec lásky. Bolo to krásne až do úplného konca. Ľahla som si k nemu a boli sme tak asi dve hodiny. Chcela som byť len s ním. Nechcela som tam nikoho iného,” priznala blondínka, ktorej sa počas rozhovoru kotúľali slzy dole tvárou. „Boli sme v hospici, ale bolo to romantické. Nezáleži na tom, kde ste, ale s kým ste. Tom bol vždy veľký romantik, milujúci a starostlivý,” dodala Kelsey, ktorá sa do Toma zaľúbila ešte v študentských časoch, keď nebol vôbec slávny.

Počas dôvernych rozhovorov Kelsey svojho milovaného muža uistila, že ona i deti budú v poriadku. Tiež mu dala prísľub, že ich naučí všetkému, čomu ju on v priebehu rokov naučil. „Potom povedal, že vie, že to bude ok. Dal si dole z ruky obrúčku a dal ju na môj prst,” pokračovala v spomínaní blondínka.

„Keď zomrel, zavrela som mu oči, pobozkala som ho a povedala som mu, že ho miluje. Povedala som mu, že bol pre mňa všetkým,” uviedla mamička 2-ročnej Aurelie a o rok mladšieho Bodhiho. Potom odišla vonku. „Sedela som na lavičke a plakala som. Keď som zdvihla pohľad, z neba akoby padalo pierko. Predtým, než Tom zomrel, povedala som mu, aby mi každý deň dával znamenie. Viem, že to bol on. Uchovávam si to pierko a mám ho v sklenej nádobe na toaletnom stolíku,” dodala blondínka.

Po zverejnení rozhovoru sa Kelsey ozvali mnohí fanúšikovia a vyjadrili jej veľkú podporu. Blondínka pri tej príležitosti zverejnila slová plné vďaky a krátke video s ich súkromným zábermi.