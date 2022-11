Keď sa ti vážne nechce vstávať, ale musíš… Bizarný outfit Billie Eilish: Prišla v PYŽAME, zabalená v PAPLÓNE!

LOS ANGELES - Počas uplynulého víkendu sa konalo podujatie LACMA Art + Film Gala 2022, ktorého sa zúčastnila aj speváčka Billie Eilish (20). Prišla v spoločnosti svojho nového priateľa Jesseho Rutherforda (31). No zdá sa, že dvojici sa veľmi do spoločnosti nechcelo a radšej by zostali válať sa v posteli... Prišli totiž v pyžamách a zabalení vo veľkom paplóne!

To, že móde sa medze nekladú, najnovšie dokázala aj mladučká speváčka Billie Eilish. Tá je známa svojim osobitým štýlom obliekania... No tentokrát to s originalitou trochu prepískla. Na podujatie LACMA Art + Film Gala 2022, ktoré sa cez víkend konalo v Los Angeles, totiž so svojím priateľom Jessem Rutherfordom prišla nahodená skutočne bizarne.

Dvojica mala na sebe pyžamo, obuté papuče, speváčka mala na čele dokonca masku na spanie. A aby toho nebolo málo, pred fotografov sa postavili spoločne zabalení vo veľkom paplóne. Všetko to navyše bolo luxusnej značky Gucci. Ak zaľúbenci chceli šokovať, podarilo sa im to... No pôsobilo to, že sa im len nechcelo vstať z postele, a tak na akciu prišli tak, ako sa ráno zobudili.