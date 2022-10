Slávne krásky BOJKOTUJÚ film o Marilyn Monroe: Zúri aj slávna modelka… Neskrýva ZHNUSENIE!

Na film Blonde, ktorý mapuje život ikony ženskej krásy Marilyn Monroe, sa tešilo obrovské množstvo ľudí po celom svete... A nielen jej fanúšikov. No ako sme včera na Topkách informovali, mnohí diváci zostali z novinky poriadne zhnusení a už po pár minútach ju radšej vypínali. Sklamanie a hnev neskrývajú ani známe krásky.

Svoj názor na sociálnej sieti TikTok vyjadrila aj sexi modelka Emily Ratajkowski, ktorá film síce ešte nevidela, no stačili jej recenzie, ktoré si doposiaľ prečítala. „Veľa som počula o novom filme o Marilyn Monroe, ešte som ho nevidela, ale neprekvapuje ma, čo sa o ňom hovorí, že je to ďalší film vyžívajúci sa v ženskej bolesti, dokonca aj v smrti,“ začala kráska s tým, že ľudstvo je podľa nej posadnuté ženskou bolesťou.

„Pozrite sa na Amy Winehouse, pozrite sa na Britney Spears, pozrite sa na spôsob, akým sme posadnutí Dianinou smrťou, ako sme posadnutí mŕtvymi dievčatami a sériovými vrahmi. Pozrite si akúkoľvek epizódu CSI a je to ako toto šialené vyžívanie sa v ženskej bolesti a smrti,“ neskrývala zhnusenie Emily a dodala: „Takže budem naštvaná, keď si pozriem tento film, už teraz to viem, ale nie je to nič nové. Len budem zúriť,“ vyjadrila sa.

Nový film bojkotuje aj modelka a speváčka Courtney Stodden. „Nebudem sa pozerať. A to ako niekto, kto rozumie tomu, aké to je byť sexuálne zneužívaný,“ povedala webu Page Six a vyzvala k tomu aj ostatných. „To nie je Marilyn Monroe, to nie je jej príbeh. Je to vymyslené a má to z nej urobiť niečo, čím nebola. Nikdy nechcela byť dievčaťom, akou ju vykresľujú,“ dodala.

