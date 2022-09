Johnny Depp je v tom až po uši: RANDÍ so svojou právničkou, ale… NIE S TOU!

LOS ANGELES - Počas ostro sledovaného súdneho procesu Johnnyho Deppa (58) a Amber Heard, herca spájali s jeho právničkou Camille Vasquez (37). Bolo evidentné, že dvojica má k sebe blízko. No tmavovláska špekulácie okamžite vyvrátila. Aktuálne sa na verejnosť dostala informácia, že hviezda predsa len randí s právničkou, ale... S inou!

Na jar tohto roka azda celý svet sledoval spor medzi Johnnym Deppom a Amber Heard. Herca na súde zastupovala aj sympatická tmavovláska Camille Vasquez a mnohí si začali všímať, že s hercom majú k sebe blízko. Hviezda vraj na 37-ročnej advokátke mohla oči nechať a často nechýbali ani letmé dotyky...

Teórii, že sa do seba zamilovali, nahrával aj fakt, že Camille sa v čase Deppovho koncertu v Prahe, tiež nachádzala u našich západných susedov. Právnička však tieto špekulácia vyvrátila a ako DailyMail.com neskôr odhalil, v skutočnosti bola vo vzťahu s britským výkonným riaditeľom WeWork Edwardom Owenom.

Napriek tomu sa stále hovorilo o tom, že Johnny Depp má blízko k svojej právničke. A dnes je už jasné, že išlo o inú... Zahraničné médiá prišli s informáciou, že randí s Joelle Rich, ktorá umelca zastupovala v minulosti vo viacerých procesoch.

37-ročná tmavovláska je partnerkou veľkej medzinárodnej právnickej firmy Schillings, ktorá zastupuje aj princa Harryho a Meghan Markle či herečku Emmu Watson. Joelle je vraj aktuálne v rozvodovom konaní s otcom svojich dvoch detí, no pár so svojim ex vraj už oficiálne netvorí.

A tak zaľúbencom nič nestojí v ceste. „Ich chémia je nepopísatelná,“ vyjadril sa zdroj z okolia. „Je to medzi nimi vážne. Oni sa skutočne našli,“ dodal. Joelle Rich sa dokonca mala zúčastniť aj Deppovho posledného spomínaného procesu, hoci v súvislosti s ním nemala žiadnu profesionálnu povinnosť. Napriek tomu chcela svojou prítomnosťou vyjadriť hercovi podporu.