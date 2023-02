Hviezdny spevák zamilovaný až po uši: Už nič netají... Od svojej sexi frajerky sa nevedel odlepiť!

V novembri minulého roka sme vás na Topkách informovali o tom, že hviezdny spevák Lewis Capaldi má veľký dôvod na radosť. Po jeho boku sa vtedy začala objavovať herečka, modelka a tanečníčka Ellie MacDowall.

Momentálne je však všetkým dohadom koniec. Dvojica sa totiž spoločne objavila na odovzdávaní cien BRIT Awards, ktoré sa konalo v londýnskej O2 aréne a potom sa presunuli na afterparty, kde to podľa očitého svedka medzi dvojicou poriadne iskrilo.

„Je to oficiálne, Lewis je zamilovaný a nemôže byť šťastnejší. Väčšinou sa snažili neupozorňovať na seba, avšak na afterparty sa jej neustále dotýkal. Bolo veľmi milé vidieť ho takto šťastného. Elly ho takisto zbožňuje. Spoločne sedeli na gauči a bozkávali sa, akoby sa nič nedialo. Potom šiel Lewis na parket a poriadne si to tam užil. Ellie na neho len pozerala a usmievala sa. Tvoria úžasný pár," povedal v rozhovore pre The Sun dobre informovaný zdroj. Magazín zverejnil aj fotky, na ktorých je vidieť, že dvojica sa na verejnosti spoločne oddávala vášnivým chvíľkam.