ROZMARY hviezdnej JLo: Herečka z Glee ju natrela… Tanečnice VYRAZILA za totálnu BANALITU!

O správaní Jennifer Lopez, sa verejne rozrozprávala herečka, speváčka a tanečnica Heather Morris, ktorá sa preslávila ako roztlieskavačka Brittany v seriáli Glee. V minulosti sa totiž živila ako profesionálna tanečnica a v brandži má množstvo kontaktov. Práve od jedného z nich sa dopočula o uletených požiadavkach hviezdnej speváčky.

Išlo o konkurz na tanečnice do skupiny, ktorá sprevádza Jennifer Lopez. Výber robila samotná hviezda. No pre tanečníkov to bolo doslova ako za trest. Po dlhom dni plnom konkurzov a tvrdej driny, totiž Lopez vošla do miestnosti a všetkým vyrazila dych. „Ľudia, veľmi vám ďakujem, že ste tak tvrdo makali! Pokiaľ tu je niekto v znamení panny, môžete zdvihnúť ruku?“ požiadala vraj prítomných.

Niekoľko rúk sa naozaj zdvihlo. No čo nasledovalo, určite nečakali. Jennifer sa vraj na chvíľu naklonila k asistentke, niečo jej pošuškala a potom všetkých šokovala: „Veľmi vám ďakujeme, že ste prišli,“ zahlásila a všetky slečny, ktoré sa narodili v období od 23. augusta do 22. septembra, požiadala o odchod. Herečka Heather Morris to prezradila v podcaste "Just Sayin' with Justin Martindale."

Aký má spevácka hviezda dôvod na to, že nechce spolupracovať s pannami, nie je známe. Faktom však je, že v tomto znamení sa narodil aj jej exmanžel Marc Anthony, s ktorým žila celých 10 rokov.