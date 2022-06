Sexbomba Samantha Fox (56) chystá SVADBU: Zmarené plány! RAKOVINA?!

Hoci o Samanthe Fox snívali mnohí muži, ona sama mala bližšie k nežnejšiemu pohlaviu. Svoju orientáciu priznala v roku 2003, keď potvrdila vzťah so svojou prvou manželkou. „Spala som s inými ženami, ale prvýkrát som sa zamilovala, až keď som stretla Myru," povedala k tomu speváčka. Dvojicu rozdelila až smrť, keď Myra prehrala svoj boj s rakovinou.

Láska vstúpila do života Samanthy Fox opäť v roku 2016, keď sa zamilovala do svojej manažérky Lindy Olsen. Pár začali tvoriť zhruba rok po tom, čo módna ikona prišla o svoju manželku. O 4 roky neskôr sa zasnúbili.

Ich svadba sa mala konať už minulý rok. Avšak kvôli pandémii niektorí hostia nemohli prísť. Napraviť by to mali v blízkej dobe. Na obrade by sa malo objaviť aj niekoľko známych osobností. „Príde ich len pár. Chcem tu mať ľudí, ktorí mi pomohli dostať sa tam, kde som dnes," povedala na margo svadby bývalá modelka. Ďalej dodala, že obe budú mať oblečené biele šaty.

Svadobné prípavy však poznačili nečakané zdravotné kmplikácie. Ako slávna blondínka v rozhovore pre The Sun prezradila, lekári jej na hlasivkách našli zhruba 10 mm hrčku, kvôli ktorej musí podstúpiť operáciu, aby jej nález odstránili.

Fox priznala, že akonáhle sa o tom so svojou snúbenicou dozvedeli, rozplakali sa. Báli sa totiž najhoršieho. „Keď som to videla na obrazovke, pomyslela som si, že to nie je normálne. Bolo to veľké. Okamžite som myslela na rakovinu. Doktor mi povedal, že to musia čo najskôr odstrániť," uviedla Samantha. Tá má pred ochorením veľký rešpekt... Rakovinu prsníka mala jej mama Carole Ann a boj so zákernou chorobou prehrala aj jej prvá manželka Myra.