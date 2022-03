Nemiestny vtip na adresu českej moderátorky: Fú, tá mu teraz NALOŽILA!

Herec Vojtěch Kotek pri nakrúcaní programu Máme radi Česko vyrozprával príhodu, podľa ktorej istý Američan považoval moderátorku Saskiu Burešovú za človeka z komunity trans-ľudí.

Sám Kotek si pritom uvedomoval, že ide o problematickú historku. „Je to trošku možno ľahko nekorektné, čo teraz poviem, ale skutočne sa to stalo,” vyhlásil ešte v úvode.

Novinári potom kontaktovali moderátorku, ktorá bola najprv zmätená a nechápala, o čo ide. „Nerozumela som tomu, asi trikrát som si to nechala zopakovať, nedochádzalo mi to a hovorila som si, že snáď si nejako uletel,” povedala teraz v programe Face to Face.

Na herca si preto zohnala číslo a ten tvrdil, že to bolo vytrhnuté z kontextu. Saskia ho požiadala, aby zariadil vystrihnutie spornej scény, ale v tom čase to už nebolo možné. A tak si program potom pozrela a zostala nemilo prekvapená.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

„Vojta mi pôvodne povedal, že to bolo vytrhnuté z kontextu. Ale keď som potom videla, ako si tam každý prisadzuje, pochopila som, že to bolo dopredu pripravené. Moje meno sa tam programom ťahalo ako červená niť. Chlapci si tam zo mňa robili srandu v priebehu celého programu, navážali a triafali sa do mňa. Nech sa na mňa nikto nehnevá, to naozaj vo svojom veku nemám za potreby. Nad toto sa už nedalo povzniesť,” vyhlásila pre Extra.cz.

Keďže nadobudla dojem, že Kotek ju vlastne tvrdením o vytrhnutí z kontextu oklamal, odmietla aj pôvodný plán, že príde ako hosť do Inkognita, kde sa jej pred kamerami s kyticou ospravedlní.

Moderátorka tvrdí, že sa síce neurazila, ale musela sa ozvať, aby to nabudúce nebolo ešte horšie. Nechápe, že sa do nej navážajú v podstate kolegovia a ešte o toľko mladší, bez úcty k staršej žene. „Mňa to rozhodne nemohlo ponížiť, pretože duševné buranstvo ma nemôže ponížiť. Mne na tom vadila jedna vec. Človek, ktorý sa objavuje vo verejnom priestore, musí počítať s tým, že ho občas niekde preperú. Ale že si z vás robia srandu ľudia, ktorí nie sú vaši vrstovníci a vôbec vás nepoznajú, to je naozaj hodné opovrhnutia. To je otázka inteligencie,” uviedla v programe Face to Face.