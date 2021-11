Jenifer Aniston (52) pred kamerou celkom NAHÁ: Och, z toho dôvodu mrazí!

The Morning Show je seriál, ktorý sa nakrúca od roku 2019 a teší sa značnej popularite. Jednu z ústredných postáv v ňom stvárňuje Jennifer Aniston, ktorá je pred kamerou moderátorkou rannej televíznej relácie.

Zdroj: Apple TV+

V poslednej časti druhej série sa moderátorka Alex Levy nakazí ochorením COVID-19. A priebeh jej ochorenia nie je vôbec ľahký. Zábery, na ktorých je Aniston nahá, ju totiž zachytávajú vo chvíli, keď ide do sprchy a vôbec nemá silu stáť.

Zdroj: profimedia.sk

Aniston sa pred týždňom na sociálnych sieťach lúčila s celým tímom, ktorý sa na nakrúcaní seriálu The Morning Show podieľal. „Zatiaĺ dovidenia. Dokázali sme to. Dotiahli sme to cieľa a nemôžem byť viac hrdá na každého jedného z týchto výniočných hercova členov štábu. Bola to úžasná jazda,” napísala Jennifer. Pod jej príspevkom sa hromadia reakcie fanúšikov, ktorí dúfajú, že seriál sa bude aj naďalej nakrúcať a už čoskoro sa dočkajú tretej série.