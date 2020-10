Bizarné zranenie slávneho speváka: Môže za to PRINCEZNÁ... Sku*vená hlupaňa!

Incident sa odohral v roku 2016 na párty vo windsorskom sídle princa Andrewa, otca princeznej Beatrice. Keď sa Ed objavil na verejnosti s ranou na líci, čoskoro sa dostali na verejnosť informácie, ako k tomu údajne prišlo.

Spevák James Blunt totiž zo žartu povedal, že by chcel byť pasovaný za rytiera. A tak Beatrice zvesila zo steny meč a išla vykonať "obrad pasovania". Lenže so zbraňou narábala tak nešikovne, že rozsekla líce Edovi, ktorý stál kúsok od nej.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber, file

Spevák sa k tomu odmietol vyjadrovať, lenže teraz jeho manažér dostal v podcaste Straight Up otázku, či je to pravda. „Nikdy sme to verejne nekomentovali. Niektorí ľudia mi hovorili: Mali by ste klamať a povedať, že to nebola ona, že to bol niekto iný. Ja som na to povedal: No, nebudeme hovoriť nikomu nič. Nebudem klamať len preto, že niekto je sku*vená hlupaňa,” povedal Stuart Camp. Ako dodal, nikdy sa od princeznej nedočkali ani ospravedlnenia.