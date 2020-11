Smrť v kráľovskej rodine: William a Kate v slzách!

LONDÝN - Prežívajú smutné chvíle! Princ William (38) a jeho manželka Kate (38) na sociálnej sieti Instagram oznámili, že v ich famílii úradovala smrť. Urodzený pár sa musel rozlúčiť so svojim śtvornohým miláčikom menom Lupo.

Vyrovnať sa so stratou domáceho miláčika nie je vôbec jednoduché. Za pravdu nám to dá hádam každý, kto sa niekedy v podobnej situácii ocitol. Svoje by o tom vedeli hovoriť aj princ William a jeho manželka Kate.

Urodzený pár na Instagrame prezradil, že ich počas víkendu navždy opustil ich milovaný psík Lupo. Toho spoločne so svojimi ratolesťami - dcérou Charlotte a synmi Georgeom a Louisom vnímali ako súčasť rodiny. Mali ho deväť rokov a ako prezradili, bude im veľmi chýbať.

Zdroj: Instagram

Smrť štvornohého miláčika oplakáva aj brat vojvodkyne - James Middleton. O ňom je známe, že zbožňuje psy a kone. Lupo bol šteňaťom jeho sučky Elly. Práve ona mu veľmi pomohla v čase, keď bojoval s psychickými problémami a depresiami.

„Nič vás nedokáźe pripraviť na smrť vášho psa. Pre tých, čo psa nikdy nemali, môže byť ťažké to pochopiť. Pre nás, ktorí ho máme, vieme, že to nie je len domáce zviera. Je to člen rodiny, najlepší priateľ, verný spoločník, učiteľ a terapeut,” uviedol vo svojom príspevku brat vojvodkyne. A niet pochýb, že mnohí majitelia psov mu dajú za pravdu...

Zdroj: Instagram