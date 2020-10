Hviezda Beverly Hills 902 10 v poslednom štádiu rakoviny: Chorobu odhalil jej pes... Takto!

LOS ANGELES - Len začiatkom roka americká herečka Shannen Doherty (48), známa ako Brenda Walsh zo seriálu Beverly Hills 902 10, priznala, že sa jej zákerná rakovina vrátila. O to horšie, že rovno v poslednom, 4. štádiu. Ako tmavovláska priznala, chorobu vraj odhalil jej pes. Takto upozornil, že niečo nie je v poriadku!

Herečka dlho bojovala s rakovinou prsníka a už sa zdalo, že je z najhoršieho vonku a opäť si môže užívať zdravie a plnohodnotný život, keď zákerná choroba udrela opäť. Shannen Doherty celý rok tajila, že je rakovina späť - so zdrvujúcou správou vyšla na verejnosť začiatkom tohto roka. „O pár dní alebo týždňov by sa dostalo von, že som vo štvrtom štádiu rakoviny,“ povedala vtedy so slzami v očiach.

Teraz herečka šokujúco priznala, že za objavenie nového nádoru vďačí svojmu štvornohému miláčikovi. Práve fenka menom Bowie jej život síce nezachránila, no minimálne predĺžila o niekoľko mesiacov. Psík sa k nej totiž neustále túlil a čuchal najmä jedno miesto v oblasti chrbta. Práve v spomínanom mieste vraj herečka pociťovala pri cvičení miernu bolesť.

Bowie neustále čuchala herečkin chrbát - na tom istom mieste. Zdroj: Instagram S.D.

„Bowie mi k tomu miestu neustále čuchala. Už pred ochorením ma veľmi chránila a počas prvej liečby sa stala extrémne ochranárskou. Skoro nikoho ku mne nechce pustiť,“ spomína Shannen v rozhovore. Zvláštne správanie svojej fenky si predstaviteľka Brendy začala viac všímať a pre istotu zašla k lekárovi. Ten jej po komplexnom vyšetrení oznámil zdrvujúcu správu - rakovina sa vrátila, dokonca vo štvrtom, poslednom štádiu.