Shannen Doherty bojuje s rakovinou: OPERÁCIA MOZGU... Z tohto má najväčší strach!

LOS ANGELES - Americká herečka Shannen Doherty (52) už niekoľko rokov bojuje s rakovinou. O tejto zákernej chorobe otvorene komunikuje aj so svojimi fanúšikmi. Najnovšie sa s nimi podelila o zábery z nemocnice, ktoré vznikli len pár minút pred náročnou operáciou mozgu.

Shannen Doherty zvádza už niekoľko rokov náročný súboj s rakovinou. Tá sa jej bohužiaľ rozšírila už aj do mozgu. Herečka nedávno na sociálnych sieťach zverejnila video, na ktorom prehovorila o svojom stave a neubránila sa pri tom slzám.

O svojej chorobe komunikuje veľmi otvorene a prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram približuje to, ako prebieha liečba. Na najnovších záberoch tak ukázala aj prípravy na náročnú operáciu mozgu.

„16. január. Operácia. V mojej hlave som mala nádor, ktorý chceli vybrať. Snažím sa byť odvážna, ale veľmi sa bojím. Strach ma úplne ovládol. Bála som sa všetkých možných výsledkov a toho, že opustím svoju mamu a aký by to malo na ňu dopad. Bála som sa, že po tej operácii to už nebudem ja. Takto môže vyzerať rakovina," napísala Doherty.

Herečka, ktorá sa preslávila v seriáli Beverly Hills 90210, pravidelne zdieľa náročné momenty svojej liečby. Ukazuje tak, ako v skutočnosti vyzerá tento náročný boj a aj to, že sa napriek všetkému nevzdáva.