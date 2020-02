Seriálová Brenda v poslednom štádiu rakoviny: Zachráni ju TOTO?

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Shannen Doherty (48) už roky bojuje so zákernou rakovinou. Choroba sa jej nedávno vrátila v poslednom štádiu, no herečka sa naďalej nevzdáva. Najnovšie sa zamerala na zdravie aj vo svojej kuchyni.

Brunetka, ktorá sa preslávila hlavne vďaka seriálom Beverly Hills 90210 alebo Čarodejnice, sa opäť naplno pustila do boja o vlastný život. Po tom, ako jej lekári oznámili, že rakovina prsníka je späť, Shannen sa so zdrvujúcou správou zdôverila svojim fanúšikom priamo pred kamerami v relácii Good Morning America. Či herečka podstupuje ďalšiu liečbu v podobe chemoterapií či ožarovania, nepotvrdila. Flintu do žita však rozhodne nehádže.

Shannen Doherty preslávili úlohy v seriáloch Beverly Hills 90210 či Čarodejnice. Zdroj: Facebook Charmed

Shannen sa rozhodla, že svoj život napriek poslednému, 4. štádiu rakoviny, zmení od základov. Obrátila sa na svojho známeho – kuchára, ktorý ju zasväcuje do tajov vegánstva. Záberom z kuchyne sa herečka pochválila na sociálnej sieti. „Skúšam znova získať motiváciu a súčasťou toho je zdravá strava, ale mám rada, keď jedlo dobre chutí. Kuchár Oren Zroya so mnou strávil deň a varil a učil ma recepty, ktoré sú vynikajúce, zdravé a super jednoduché na prípravu. Plus mi dal svju panvicu, ktorú už teraz milujem.”

Shannen Doherty stavila na vegánsku stravu. Zdroj: Instagram S.D.,

Či Shannen zastáva teóriu, že zdravé jedlo by mohlo jej telu pomôcť v boji proti chorobe, alebo sa skrátka rozhodla po zvyšok dní venovať svoj čas tomu, čo ju baví a napĺňa, nevedno. Treba však dúfať, že sa usmievavej hviezde nakoniec podarí chorobu poraziť, alebo aspoň výrazne zabrzdiť.