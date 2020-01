Princ Harry deň po odobratí titulu kráľovská výsosť: Je smutný... Takto to nechcel!

LONDÝN - V posledných týždňoch médiá po celom svete zapĺňajú správy o odchode princa Harryho (35) a Meghan Markle (38) z kráľovskej rodiny. V sobotu Buckinghamský palác oznámil, že vojvoda a vojvodkyňa nebudú disponovať titulom kráľovská výsosť a nebudú viac platení z verejných peňazí. Princ sa v nedeľu po prvýkrát k situácii vyjadril - je smutný, že to zašlo tak ďaleko.

Princ Harry a Meghan Markle sa v uplynulých týždňoch rozhodli nadobudnúť finančnú nezávislosť a nezúčastňovať sa na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich postavenia. Pôvodne však podľa slov vojvodu mali s jeho manželkou úplne iné plány.

Keď sa vzali, boli vraj nadšení, plní nádeje a chceli urobiť niečo zmysluplné. „Preto je mi smutno, že to začlo tak ďaleko,“ vyjadril sa v krátkom príhovore pred členmi nadácie Sentebale, ktorú spoluzakladal a ktorá sa venuje pomoci deťom infikovaným vírusom HIV v Lesothe a Botswane.

Dvojica si vraj svoj život predstavovala inak. Dúfali, že budú môcť naďalej slúžiť kráľovnej, Spoločenstvu národov a armáde, ale bez verejného financovania. „Bohužiaľ to nebolo možné,“ vysvetlil princ. Rozhodnutie vzdať sa postavenia v kráľovskej rodine preto nebolo urobené ľahkovážne, ale neexistovala iná možnosť.

„Prijal som to s vedomím, že sa nezmení to, kým som, ani sa nezmení nič na mojom odhodlaní,“ povedal Harry. K svojej starej mame, kráľovnej Alžbete II., však naďalej prechováva hlbokú úctu. „Spojené kráľovstvo je môj domov a miesto, ktoré milujem. To sa nikdy nezmení,“ dodal vojvoda zo Sussexu.

Okrem toho, že dvojica nebude disponovať titulom kráľovská výsosť a nebude viac platená z verejných peňazí, bude musieť splatiť približne 2,4 milióna libier z prostriedkov daňových poplatníkov, ktoré boli použité na renováciu ich sídla v blízkosti hradu Windsor.